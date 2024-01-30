Подмосковье 30 января 2024, 18:52 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 30 января Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 30 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что движение также затруднено на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

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