28 августа 2023, 18:40
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 28 августа
Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 28 августа. В региональном Минтрансе заявили, что основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД в сторону области.
Кроме того, движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Каширском, Рублево-Успенском шоссе и на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия», а также на съездах с ЦКАД.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.
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