Подмосковье 24 августа 2023, 18:22 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 24 августа Unsplash

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Пробки на дорогах Подмосковья составили четыре балла вечером 24 августа. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Домодедовском, Ильинском, Пятницком и Рублево-Успенском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-107, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия». Местами в Подмосковье возможны осадки. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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