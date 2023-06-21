Подмосковье 21 июня 2023, 18:09 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 21 июня Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области составляет четыре балла. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, движение затруднено на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Домодедовском, Каширском, Новорижском, Новорязанском и Дмитровском шоссе. Также небольшие заторы наблюдают на Ярославском, Горьковском и Носовихинском шоссе.

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Также в Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными при перестроениях и на поворотах. Во время парковки необходимо грамотно оценивать ситуацию.

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