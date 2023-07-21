Подмосковье 21 июля 2023, 17:05 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 21 июля Unsplash

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Минтранс Подмосковья назвал самые загруженные дороги вечером 21 июля. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали ведомстве, движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Дмитровском, Носовихинском и Ярославском шоссе и на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», а также на ЦКАД возле Малых Вязем и поселка НИИ Радио под Одинцовым.

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В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД: не садиться за руль в нетрезвом виде, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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