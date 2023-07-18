Подмосковье 18 июля 2023, 18:25 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 июля

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 18 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Пятником, Рогачевском, Дмитровском, Горьковском, Носовихинском, Можайском, Каширском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Заторы вызваны погодными условиями — в Московской области идут дожди. Ночью осадки и ветер усилятся, синоптики прогнозируют град. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в случае возникновения ЧС на дороге звонить в 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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