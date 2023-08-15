Подмосковье 15 августа 2023, 18:17 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 15 августа Unsplash

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Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке вечером 15 августа. В ведомстве уточнили, что пробки на дорогах Московской области оценили в четыре балла.

Основные заторы наблюдаются на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Носовихинском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал, М-9 „Балтия“». Кроме того, движение затруднено в Домодедове на 49-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Воронежа.

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Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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