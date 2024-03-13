Подмосковье 13 марта 2024, 18:23 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 13 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 13 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком и Щелковском шоссе. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД, не совершать резких маневров, а также следить за дистанцией и скоростным режимом.

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