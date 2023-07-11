Подмосковье 11 июля 2023, 18:59 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 11 июля

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Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке вечером 11 июля. Заторы наблюдаются на Ленинградском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Ярославском, Дмитровском, Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Володарском и Каширском шоссе.

Загруженность дорог оценили в четыре балла. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 12 июля. Ожидается дождь и сильный ветер.

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