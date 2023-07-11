11 июля 2023, 18:59
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 11 июля
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке вечером 11 июля. Заторы наблюдаются на Ленинградском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Ярославском, Дмитровском, Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Володарском и Каширском шоссе.
Загруженность дорог оценили в четыре балла. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 12 июля. Ожидается дождь и сильный ветер.
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Дороги
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