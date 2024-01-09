Подмосковье 09 января 2024, 10:45 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января Unsplash

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Утром 9 января загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах зафиксировали свыше 592 тысяч автомобилей.

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Водителей просят не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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