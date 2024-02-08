Подмосковье 08 февраля 2024, 09:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 8 февраля Unsplash

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Утром 8 февраля пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла. Движение затруднено на некоторых трассах в сторону области.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самые большие проблемы с движением наблюдают на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проблеме запаркованных дворов при уборке территорий от снега. По его словам, автомобили замедляют рабоу коммунальных служб.

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