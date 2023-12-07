Подмосковье 07 декабря 2023, 10:24 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 декабря Unsplash

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Около 751 тысячи машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 7 декабря. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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