Подмосковье 06 сентября 2023, 09:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 сентября Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области утром 6 сентября составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, основные заторы наблюдают на Ленинградском, Волоколамском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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