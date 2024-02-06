Подмосковье 06 февраля 2024, 10:06 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 февраля Unsplash

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Утром 6 февраля пробки на подмосковных дорогах составили четыре балла. Водителей призвали быть внимательными, воздержаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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