Подмосковье 05 декабря 2023, 10:17 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 5 декабря Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 5 декабря. В региональном Минтрансе заявили, что на дорогах зафиксировали почти 810 тысяч автомобилей.

Движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе. Заторы также наблюдаются на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Усилия дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.

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