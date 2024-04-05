Подмосковье 05 апреля 2024, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 5 апреля Медиасток.рф

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Утром 5 апреля пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры»

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Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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