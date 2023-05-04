04 мая 2023, 09:14
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 4 мая
Утром 4 мая на дорогах Подмосковья выявили свыше 823 тысяч автомобилей. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.
Самими загруженными дорогами оказались Володарское, Ленинградское, Можайское, Носовихинское, Осташковское, Пятницкое, Симферопольское и Щелковское шоссе в сторону Москвы, а также трассы А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
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Водителей призывают быть осторожными, соблюдать ПДД и снижать скорость в местах притяжения пешеходов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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