31 августа 2023, 10:00
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 31 августа
Свыше 892 тысяч автомобилей насчитали на дорогах Подмосковья утром 31 августа. Загруженность трасс оценили в четыре балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
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Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.
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