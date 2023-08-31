Подмосковье 31 августа 2023, 10:00 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 31 августа

Читать 360tv в

Свыше 892 тысяч автомобилей насчитали на дорогах Подмосковья утром 31 августа. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Реклама

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».