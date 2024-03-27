Подмосковье 27 марта 2024, 11:39 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 27 марта Медиасток.рф

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Свыше 820 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 27 марта. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а таке на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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