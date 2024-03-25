Подмосковье 25 марта 2024, 10:14 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 25 марта Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 25 марта. Движение затруднено на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Заторы также наблюдаются на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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По данным Минтранса, на дорогах зафиксировали около 880 тысяч автомобилей. Водителей призывают быть внимательными и не совершать резких маневров.

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