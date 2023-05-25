Подмосковье 25 мая 2023, 09:22 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 25 мая

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На дорогах Подмосковья насчитали свыше 963 тысячи автомобилей утром 25 мая. Это на 100 тысяч больше, чем днем ранее. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе, самыми загруженными дорогами оказались Ленинградское, Можайское, Носовихинское, Рублево-Успенское, Симферопольское и Щелковском шоссе в сторону Москвы и трассы А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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