Подмосковье 24 июля 2023, 09:34 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 24 июля Unsplash

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Свыше 937 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 24 июля. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день в регионе ожидают дождь. Водителей призывают быть внимательными, не превышать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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