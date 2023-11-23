Подмосковье 23 ноября 2023, 09:57 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 23 ноября

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Около 727 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 23 ноября. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Каширском, Калужском, Осташковском, Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призывают быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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