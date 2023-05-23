Подмосковье 23 мая 2023, 10:32 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 23 мая

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Утром 23 мая загруженность дорог Подмосковья составляет четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что на дорогах региона зафиксировано почти 800 тысяч автомобилей, что на 160 тысяч меньше, чем вчера.

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Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Кроме того, движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Данные предоставлены Центром безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.

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