Подмосковье 02 апреля 2024, 09:52 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 апреля Медиасток.рф

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Около 900 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 2 апреля. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть внимательными соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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