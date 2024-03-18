Подмосковье 18 марта 2024, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 18 марта Медиасток.рф

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 18 марта. Заторы образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этим утром движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Щелковском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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