Подмосковье 15 марта 2024, 10:12 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 марта Медиасток.рф

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 15 марта. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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