Подмосковье 14 февраля 2024, 10:07 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 февраля Unsplash

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Свыше 736 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 14 февраля. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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