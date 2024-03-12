Подмосковье 12 марта 2024, 10:20 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 12 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром 12 марта. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали более 813 тысяч автомобилей. Основные заторы наблюдаются на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском, Осташковском и Щелковском шоссе. Также движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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