11 марта 2024, 10:32
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 11 марта
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 11 марта. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах в сторону Москвы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе.
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Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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