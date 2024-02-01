Подмосковье 01 февраля 2024, 10:19 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 1 февраля Unsplash

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Загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла утром 1 февраля. Движение затруднено не нескольких федеральных трассах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этим утром пробки образовались на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Калужском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать дистанцию, а также снижать скорость в местах притяжения пешеходов.

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