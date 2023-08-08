Подмосковье 08 августа 2023, 18:15 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 8 августа Unsplash

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Вечером 8 августа загруженность дорог составила три балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Основные заторы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Боровском, Косинском, Носовихинском шоссе. Кроме того, движение затруднено на трассах А-105, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», а также на ЦКАД.

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Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скоростной режим. Ночью в Подмосковье ожидается дождь и усиление ветра.

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