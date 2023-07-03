03 июля 2023, 18:39
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 3 июля
Загруженность дорог Подмосковья оценили в три балла вечером 3 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Новорязанском, Новорижском, Рублево-Успенском, Горьковском и Дмитровском шоссе.
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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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