Подмосковье 21 августа 2023, 18:34 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 21 августа Unsplash

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Вечером 21 августа пробки в Подмосковье составляют три балла. В региональном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке.

Заторы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском и Можайском шоссе. Кроме того, движение затруднено на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия». Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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