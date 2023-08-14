Подмосковье 14 августа 2023, 18:29 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 14 августа

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Загруженность дорог Подмосковья составила три балла вечером 14 августа. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

По данным ведомства, движение затруднено на Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Носовихинском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. Новая дорога позволит разгрузить Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе на 20-30%.

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