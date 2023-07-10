Подмосковье 10 июля 2023, 18:31 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 10 июля

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в три балла вечером 10 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Щелковском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

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Водителей предупреждают, что местами в Московской области ожидаются дожди. На этом фоне их просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что оптимальная скорость движения в такую погоду составляет 70-100 километров в час.

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