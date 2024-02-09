Подмосковье 09 февраля 2024, 10:09 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 9 февраля Unsplash

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 9 февраля. Пробки образовались на нескольких трассах в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на дорогах М-1 "Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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