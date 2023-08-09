09 августа 2023, 10:51
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 9 августа
Свыше 800 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковье утром 9 августа. Загруженность трасс оценили в три балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Домодедовском, Дмитровском и Лыткаринском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия»
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Во второй половине дня в Подмосковье местами пройдут дожди. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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