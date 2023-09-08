Подмосковье 08 сентября 2023, 10:12 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 8 сентября Unsplash

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Свыше 932 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 8 сентября. загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в строну Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призывают соблюдать ПДД и снижать скорость перед пешеходными переходами.

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