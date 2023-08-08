08 августа 2023, 09:22
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 8 августа
Почти 861 тысячу машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 8 августа. Загруженность трасс составила три балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Володарском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-5 «Урал».
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В этот день в регионе ожидается небольшой дождь. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особо внимательными в местах притяжения пешеходов и не отвлекаться на телефон во время движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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