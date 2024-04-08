Подмосковье 08 апреля 2024, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 8 апреля Медиасток.рф

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Утром 8 апреля на дорогах Подмосковья насчитали 789 тысяч машин. Это на 3% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оцнеили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также га трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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В министерстве призвали быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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