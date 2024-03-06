Подмосковье 06 марта 2024, 10:35 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 6 марта Медиасток.рф

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Свыше 813 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 6 марта. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Ленинградском, Пятницком, Осташковском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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