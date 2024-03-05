Подмосковье 05 марта 2024, 10:10 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 5 марта Медиасток.рф

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Загруженность дорог в Подмосковье составила три балла утром 5 марта. Пробки образовались на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском Осташковском и Щелковском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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