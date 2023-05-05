05 мая 2023, 11:00
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 5 мая
Утром 5 мая на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 930 тысяч автомобилей. Это на 4% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в три балла.
Как рассказали в Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь" и М-7 "Волга".
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Осадков в этот день не ожидается. Жителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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