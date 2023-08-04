Подмосковье 04 августа 2023, 09:18 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 4 августа Unsplash

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Свыше 880 машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 4 августа. Это на 3% меньше по сравнению со средним значением июля. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком шоссе, трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал».

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Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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