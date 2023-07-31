Подмосковье 31 июля 2023, 09:45 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 31 июля

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Свыше 958 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 31 июля. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день в Подмосковье ожидается ясная погода. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и не совершать обгон в запрещенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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