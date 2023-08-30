Подмосковье 30 августа 2023, 09:57 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 30 августа Unsplash

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Почти 932 тысячи машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 30 августа. Загруженности сети оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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