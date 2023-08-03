Подмосковье 03 августа 2023, 11:00 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 3 августа

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в три балла утром 3 августа. В этот день на трассах насчитали свыше 878 тысяч машин — это на 2% меньше по сравнению со средним значением июля.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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Водителей призывают быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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