Подмосковье 03 апреля 2024, 10:33 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 3 апреля Медиасток.рф

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Свыше 860 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 3 апреля. Это на 2% меньше среднего показателя прошлого месяца. Загруженность дорог составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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