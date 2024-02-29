Подмосковье 29 февраля 2024, 10:44 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 29 февраля Медиасток.рф

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 29 февраля. В этот день пробки образовались на нескольких шоссе в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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