29 февраля 2024, 10:44
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 29 февраля
Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 29 февраля. В этот день пробки образовались на нескольких шоссе в сторону Москвы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.
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Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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